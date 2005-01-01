В ДНР заявили о подготовленном Порошенко «подлом плане»

Президент Украины Петр Порошенко подготовил для Донбасса «подлый план», включающий провокацию в отношении сотрудников ОБСЕ и массовую гибель граждан, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

По словам представителя оборонного ведомства, выступление которого размещено на YouTube, «предчувствуя близость неминуемого фиаско», Порошенко решил сорвать выборы президента Украины с помощью введения военного положения в отдельных регионах страны.

Безсонов заявил, что силам спецопераций уже поставлена задача провести ряд провокаций, одна из которых планируется в отношении сотрудников ОБСЕ, а другая будет заключаться в массовой гибели граждан. Обе провокации могут быть осуществлены на подконтрольной силовикам территории.

«Нам доподлинно известно, что подготовленное к открытию в одностороннем порядке КПВВ «Золотое» заминировано, провокационные действия будут проведены после начала пропуска мирных жителей на территорию Луганской народной республики. Прихвостни Порошенко закрывают КПВВ «Станица Луганская» и насильно отправляют мирных жителей на минные поля, установленные в районе КПВВ «Золотое». Подорвавшиеся на минах мирные жители будут представлены, как «очередной акт агрессии» с нашей стороны», – заявил Безсонов.

По его словам, в таком случае «руки Киева будут развязаны» для активизации боевых действий в Донбассе, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на Украину доставили закупленные в Турции беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. О закупке шести беспилотников у Турции стало известно в январе 2019 года. На прошлой неделе Порошенко выразил удовлетворение полетом турецких «боевых пташек» над Украиной.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто и зачем хочет стать президентом Украины.