Появились подробности сделки о покупке Украиной турецких беспилотников

Турция будет поставлять Украине беспилотники Bayraktar TB2 в полном комплекте, с вооружением, сообщил советник украинского президента Юрий Бирюков.

«Ударный БПЛА, который мы покупаем в полном комплекте, с вооружением. Это шесть планеров, это сотни ракет, это станции управления, это обучение персонала и... это подготовка совместного производства части комплексов на территории Украины», – написал Бирюков в Facebook.

Он отметил, что это первый ударный БПЛА в украинской армии, и назвал его смертоносной птицей, которая «может висеть в воздухе сутки, на высоте восемь километров».

Ранее в субботу президент Украины Петр Порошенко сообщал, что Киев подписал соглашение с Анкарой о покупке турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2.