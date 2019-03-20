Порошенко оценил полет турецких «боевых пташек» над Украиной

Президент Украины Петр Порошенко выразил удовлетворение от испытаний турецкого беспилотника (БПЛА) Bayraktar TB2 на полигоне в Хмельницкой области.

«Только что я как главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимал участие в испытании ударного БПЛА турецкого производства. Вот боевые пташки, наконец, на Украине», – передает его слова ТАСС.

Он поблагодарил за поставку ВСУ дронов президента Турции Реджепа Эрдогана. Порошенко отметил, что поставки были осуществлены в кратчайшие сроки.

«Я верю что турецкие боевые дроны <...> значительно повысят наши шансы (в противостоянии) брутальной агрессии Кремля», – сказал он.

Также он поручил в короткие сроки завершить цикл постановки БПЛА на вооружение и передать их на линию соприкосновения.

«Я поздравляю с этим украинский народ, у нас сегодня появилось абсолютно новое оружие, ударные беспилотники», – передает слова Порошенко РИА «Новости».

Беспилотники

Порошенко также сообщил, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 поставят на вооружения в подразделения сил спецопераций, десантников, моторизованные войска и другие воинские части.

Ранее сообщалось, что на Украину доставили закупленные в Турции беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2.

О закупке шести беспилотников у Турции стало известно в январе 2019 года. Помимо БПЛА на Украину по договору предполагалась поставка трех наземных станций управления и боеприпасов к ним.