Украина получила турецкие ударные беспилотники

На Украину доставили закупленные в Турции беспилотные летательные аппараты «Байрактар ТБ2» (Bayraktar TB2), сообщил украинский президент Петр Порошенко.

«Сейчас уже могу раскрыть информацию о том, что идут испытания нового мощного ударного беспилотного комплекса «Байрактар», поставки которого удалось согласовать с президентом (Реджепом Тайипом) Эрдоганом. Эти комплексы уже находятся на Украине», – приводит ТАСС слова Порошенко из выступления на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

О закупке шести беспилотников у Турции стало известно в январе 2019 года. Помимо БПЛА на Украину по договору предполагалась поставка трех наземных станций управления и боеприпасов к ним.

Украинский президент утверждал, что новая техника позволит «уничтожать бронетехнику, инженерные и фортификационные сооружения, а также морские цели» при помощи ракетных средств.