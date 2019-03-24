Помпео вдохновил Захарову на обновление информационной работы по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему Запад делает все, чтобы миру не было известно о реальном положении дел в Крыму.

В своем Facebook Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что ситуация с признанием Крыма российской территорией отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Глава американского внешнеполитического ведомства говорил, что намерения президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты израильской территорией «в полной мере соответствуют реальному положению дел на местах».

По словам Захаровой, именно по этой причине Вашингтон и Брюссель делают все, чтобы в мире не узнали о реальном положении дел в Крыму. «Иначе признание произойдет автоматически, как следует из логики госсекретаря», – объяснила она.

«Мы все поняли и скорректируем стратегию информационной работы. Спасибо, господин Помпео», – подчеркнула Захарова.

Помпео также заявлял, что Вашингтон «заинтересован в поддержании стабильности» на Ближнем Востоке и американцы являются «силами добра в регионе» с «благородными намерениями».

Российский дипломат отметила, что память об этом «хранят сотни тысяч могил и мест массовых захоронений в Ираке, Ливии, Сирии и других странах региона».

Газета ВЗГЛЯД писала, что заявление Трампа о признании Голанских высот израильскими ударит по американской позиции в отношении Крыма.