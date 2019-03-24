Бойко призвал обсудить варианты урегулирования конфликта в Донбассе с народом

Способ урегулирования конфликта в Донбассе необходимо искать в диалоге с людьми, несмотря на отсутствие закона о референдуме на Украине, считает кандидат в президенты Украины, основатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко.

Бойко призвал «вести четкий и честный разговор с обществом», передает ТАСС.

«Людям надо говорить: мы ведем такие переговоры, вот степень компромисса, вот что будет, если этого не сделать, и скажите нам «да» или «нет», и так, в конечном счете, получать поддержку людей», – завил Бойко в интервью на телеканале «112 Украина».

Бойко полагает, что действовать таким образом нужно даже в отсутствие закона о референдуме. «Да, у нас нет закона о референдуме, но, тем не менее, это придется выносить на обсуждение людей», – сказал политик, напомнив, что «70% украинцев говорят: «Остановите войну».

Бойко подчеркнул, что других вариантов решения проблемы Донбасса не существует.

«Нет альтернативы к примирению, я ее не вижу. Военного пути нет, воевать никто не будет, сегодняшняя ситуация продолжаться не может. Надо честно сказать людям: «Есть такая ситуация, и давайте принимать решение», – подчеркнул политик, добавив, что оппозиция изучила международный опыт выхода из подобных конфликтов, который также доказывает, что альтернативы переговорному процессу нет.

«Диалог с этими непризнанными республиками (провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками) надо проводить под гарантии России. <...> Минский протокол может быть как база этих переговоров, он признан Совбезом ООН как дорожная карта», – отметил Бойко. При этом он считает, что Минские соглашения «надо модернизировать».

Ранее Бойко призвал к прямым переговорам с ДНР и ЛНР, выразив мнение, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль, если Россия станет гарантом выполнения провозглашенными народными республиками новых соглашений, которые могут быть достигнуты в будущем.

Напомним, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял газете ВЗГЛЯД, что Донбасс никогда не проголосует за нынешнюю власть Украины.