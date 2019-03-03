На Украине придумали способ возвращения Донбасса с помощью России

Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль, если Россия станет гарантом выполнения провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками новых соглашений, которые могут быть достигнуты в будущем, заявил депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко.

Политик в эфире телеканала «112 Украина» призвал к прямым переговорам с ДНР и ЛНР. «Миру не известны другие способы невоенного решения конфликтов – позитивно, с возвращением территорий, людей – без переговоров между конфликтующими сторонами», – приводит его слова РИА «Новости».

Бойко призвал сформировать официальную делегацию и разработать предложения с противоположной стороной в процессе прямых переговоров. Стороны внутриукраинского конфликта могли бы разработать предложение, которое впоследствии было бы выдвинуто на государственный референдум, после чего можно было бы двигаться к подписанию мирного договора и возвращению территорий и людей политическим путем. Однако такой сценарий требует компромиссов, добавил парламентарий.

«Это, прежде всего, гарантии со стороны Российской Федерации по выполнению соглашений, которые будут достигнуты; особый статус этих территорий на несколько лет – на восстановление мирной жизни и инфраструктуры; возвращение людей в реалии нашей страны и закон про амнистию для тех, кто не убивал и не совершал преступлений», – объяснил Бойко.

Он напомнил, что в соответствии с украинским законом о реинтеграции Донбасса «любой учитель или врач может попасть под уголовную ответственность». Политик призвал дать жителям Донбасса сигнал о том, что они являются украинскими гражданами и что «их ждут домой».

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял о необходимости «ментально перезагрузить» Донбасс и вернуть его под контроль Киева.