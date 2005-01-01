Гвинет Пэлтроу предложила купить у нее БДСМ-белье и плеть

Обладательница премии «Оскар» Гвинет Пэлтроу начала продавать на своем портале Goop авторское нижнее БДСМ-белье.

Goop работает уже 11 лет. Теперь на нем предлагается купить нижнее белье в стиле БДСМ из бежевой кожи с металлическими деталями. Комплект стоит 630 долларов, пишет Тeleprogramma.pro со ссылкой на Daily Mail.

Кроме того, предлагается кожаная черная плеть за 240 долларов, передает РЕН ТВ.