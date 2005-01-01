Уволен глава Росгеологии

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщила заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко.

Тарасенко сообщила ТАСС, что Росимущество выпустило распоряжение об отставке Панова после поступления соответствующей директивы от правительства. «Все в рамках, установленных законом», – подчеркнула она.

Оксана Тарасенко курирует Росимущество.

При этом в самой Росгеологии, а также в Минприроды по состоянию на вечер 21 марта не знали о существовании документа.

В конце января Росгеология стала эпицентром скандала вокруг бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга, прославившегося своей любовью к компьютерным играм и «козырным кошакам». После появления в Сети провокационного видео Горринга уволили. Официальной причиной увольнения стало нарушение кодекса корпоративной этики Росгеологии.

В марте Горринга задержали в аэропорту Внуково, он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Блогеры, между тем, задаются вопросом о том, как гражданин, объявленный в федеральный розыск, оказался в руководстве госкорпорации.