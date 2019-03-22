Белый дом отказался раскрыть Конгрессу детали разговора Трампа с Путиным

Белый дом отказался предоставлять конгрессменам-демократам документы, связанные с переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет издание Politico.

В заявлении юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне, направленном конгрессменам от Демократической партии, говорится, что авторы запросов не привели законных обоснований тому, что одна ветвь власти может принудить президента раскрыть подробности дипломатического общения с иностранными лидерами, передает «Интерфакс».

Чиполлоне привел прецеденты времен первого президента США Джорджа Вашингтона и администрации Билла Клинтона и напомнил, что, согласно Конституции, ответственность за ведение международных отношений лежит исключительно на исполнительной власти.

«Президент должен иметь возможность вступать в дискуссии с иностранными лидерами, не опасаясь, что эти сообщения будут раскрыты и использованы в политических целях», – заключил Чиполлоне.

В середине января американские сенаторы-демократы направили в Белый дом запрос с просьбой позволить Конгрессу США допросить переводчиков, которые присутствовали на встречах Путина и Трампа.

Трамп ранее заявлял, что никогда не пытался скрыть какие-либо подробности своих встреч с президентом России, и подчеркивал, что ему нечего скрывать