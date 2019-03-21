Оскорбившего пенсионеров депутата лишили полномочий

Депутаты Волгоградской областной думы досрочно лишили полномочий Гасана Набиева за оскорбительные высказывания в адрес малоимущих пенсионеров.

Было объявлено голосование за проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Набиева, передает ТАСС.

«Решение принято», – объявил председатель областной думы Николай Семисотов.

Ранее Набиева исключили из партии «Единая Россия».

Напомним, Гасан Набиев на заседании регионального парламента в ходе обсуждения проекта закона о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, заявил, что пенсии в 8 тыс. рублей получают «тунеядцы и алкаши», которые сами виноваты в своем положении.

При этом сам 64-летний депутат оказался миллионером. Так, например, в справке о доходах за 2017 году указано, что его годовой доход составил почти 14 млн рублей. Годом ранее указывал доход в размере 56,5 млн рублей.

С 2004 года по 2016 год Набиев являлся генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Волгоград», был депутатом Волгоградской областной думы трех созывов – в 2003, 2009 и 2014 годах.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на инцидент, написав стихотворение.