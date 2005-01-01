Шнуров посвятил стих назвавшему бедных пенсионеров «алкашами» депутату

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на высказывания депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, назвавшего бедных пенсионеров «алкашами и тунеядцами».

«Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев,

Потому как сам из этих самых родом.

Слышал много я, но чтоб такого *** (наглости – прим. ВЗГЛЯД),

Не припомню. Выбранный народом

Дядя, видимо, уже не помнит жизни.

Кто работает, тот *** (ничего) не получает,

А при нынешней высокой дешевизне,

Многие питаются отчаянием.

Нет надежды, не на пенсии же ваши

Полагаться, ***, в десять тыщ.

И бухают одинокие мамаши

В фешенебельном районе близ Мытищ», – написал Шнуров в Instagram.

В среду депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев на заседании регионального парламента во время обсуждения проекта закона о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, заявил, что пенсии в 8 тыс. рублей получают «тунеядцы и алкаши», которые сами виноваты в своем положении. При этом сам депутат оказался миллионером.

Позже секретарь Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков принес извинения за высказывание Набиева.