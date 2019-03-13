Волгоградский депутат исключен из ЕР за оскорбление пенсионеров

Депутат Волгоградской областной думы от «Единой России» Гасан Набиев был исключен из партии за оскорбления в адрес малоимущих пенсионеров, сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР.

«Сегодня на заседании президиума регионального политсовета партии Набиев исключен из «Единой России», за это проголосовали единогласно», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Представитель партии также пояснил, что депутат не явился на заседание, хотя и был приглашен.

«Президиум также рекомендовал исключить Набиева из фракции «Единая Россия» в Волгоградской областной думе», – добавил он.

Напомним, депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев на заседании регионального парламента во время обсуждения проекта закона о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, заявил, что пенсии в 8 тыс. рублей получают «тунеядцы и алкаши», которые сами виноваты в своем положении. При этом сам депутат оказался миллионером.

На высказывания Набиева также отреагировал музыкант Сергей Шнуров.