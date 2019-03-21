Россияне рассказали о выборе профессий для детей

Каждый четвертый россиянин хотел бы, чтобы его ребенок в будущем стал врачом, вторая по популярности профессия адвоката или юриста, а замыкает тройку самых желанных профессий для детей предприниматель.

«Почти четверть родителей (24%) хотела бы, чтобы их ребенок получил профессию врача. Профессия адвоката или юриста также является популярной среди россиян – 18% опрошенных хотели бы, чтобы их дети выбрали эту профессию. 15% россиян бы ли бы рады, если бы их дети в будущем стали предпринимателями», сообщается на сайте «Ромир».

Холдинг «Ромир» провел исследование, в котором обратился к россиянам с вопросом, представителем какой профессии они видят своих детей.

«Развитие человеческого общества и его успехи на пути цивилизации и прогресса непосредственно связаны с повышением производительности труда и увеличением продолжительности жизни. Родители сегодня выбирают для своих детей жизненно важные профессии – врача и юриста, понимая необходимость качественно лечиться и успешно судиться, отстаивая свои права», – отметил президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин.

Около 13% опрошенных хотят, чтобы их ребенок выбрал профессию военнослужащего. Отмечается, этот ответ одинаково популярен как среди мужчин, так и среди женщин. Такой же процент и у профессии программиста. 12% родителей выбрали бы профессию инженера, а 11% –сотрудника МВД или ГИБДД. Далее следуют профессии госслужащего (10%) и бухгалтера (8%).

А вот весьма популярные еще несколько лет назад направления, такие как экономика и менеджмент, по данным этого опроса лидерские позиции не заняли. «7% опрошенных предпочли бы, чтобы их ребенок в будущем стал экономистом. Примерно такой же популярностью у взрослого населения пользуется профессия менеджера – 6% опрошенных хотели бы видеть своих детей в этой роли», – сообщает «Ротмир». Далее следует профессии учителя и преподавателя в ВУЗе, у них по 5%.

Андрей Милехин связал такой незначительный интерес к профессии учителя с упадком престижа специальности и непростым социальным положением, отметив важность этой деятельности для общества.

«Россия – многонациональная страна, и именно педагоги являются базовым звеном, объединяющим детей в рамках учебного процесса. Без учителя не будет ни врача, ни программиста, ни юриста. Необходимо отслеживать тенденции предпочтений родителями профессий для своих детей, т.к. это является показательным срезом ответственности гражданского общества перед будущими поколениями», – добавил он.

Завершают список следующие группы профессий: повар или кондитер – по 3%; косметолог, водитель, фармацевт и строитель – по 2%; парикмахер, социальный работник, слесарь или простой рабочий – по 1%; продавец, официант, швея – менее 1%.

Ранее сообщалось, представителям каких профессий легче всего найти работу.