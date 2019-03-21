Россиянам посоветовали отложить огородные работы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал россиянам не начинать огородные работы до конца майских праздников в связи с грядущими морозами.

«Судя по нашим расчетам, не стоит увлекаться посадками на огороде в первой декаде мая и на майские праздники, потому что в это время бывают заморозки. Не до минус 20, конечно, но все же», – сказал Вильфанд.

Он также рассказал о погоде в столице. По его словам, москвичи могут ждать теплую погоду до 13-15 градусов не раньше апреля, а до конца марта текущая температура не изменится, передает ТАСС.

«До конца марта погода довольно однородная. Днем от 1 до 6 градусов тепла, ночью небольшой минус. Для таких условий характерна сильная гололедица», – предупредил руководитель Гидрометцентра.