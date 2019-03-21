Назарбаев предупредил Путина о будущей отставке

Покинувший пост президента Казахстана Нурсултан Назарбаев не советовался с российским лидером Владимиром Путиным перед принятием решения, но за несколько часов предупредил о своей отставке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, Нурсултан Абишевич не советовался, и, безусловно, об этом не могло идти и речи. Но, разумеется, он посчитал возможным и необходимым проинформировать президента России о том, что стало, скажем так, достоянием общественности буквально через несколько часов после разговора», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, советовался ли Назарбаев с Путиным перед принятием решения о своей отставке.

«Это, наверное, такая дань особым союзническим и дружественным отношениям наших двух стран, а также особым личным взаимоотношениям Назарбаева и Путина», – подчеркнул он.

Нурсултан Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, во вторник объявил об уходе в отставку. Преемником стал спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, он принес присягу народу Казахстана. При этом Назарбаев останется во главе Совбеза республики.

Президент России Владимир Путин поблагодарил Назарбаева за успешную совместную работу.

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