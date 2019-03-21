Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» в ходе торгов в четверг утром опустился на 11 копеек – до 63,75 рубля, курс евро снизился на 4 копейки – до 72,82 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 68,56 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».