Киркоров ответил Маруани на новые обвинения в плагиате

Российский певец Филипп Киркоров уверен, что подавшего против него иск вновь французского исполнителя Дидье Маруани «поставят на место еще раз».

«На моем пути много встречалось людей, которые хотели привлечь к себе внимание скандалом с Филиппом Киркоровым. Он (Маруани) уже один раз захотел (этого), но его поставили на место, поставят еще раз», – приводит РИА «Новости» заявление Киркорова журналистам со званого ужина музыкальной премии Bravo.

Напомним, Маруани подал очередной иск о защите авторских прав на песню «Жестокая любовь» к народному артисту России Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову на сумму 272 млн рублей. Француз уверен, что в этой песне использовались заимствования из его песни A Symphonic Space Dream.

В 2016 году Маруани уже обвинял Киркорова в нарушении авторских прав при исполнении песни «Жестокая любовь».