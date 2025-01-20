Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
Пожар с обувного цеха в Кисловодске распространился на жилые дома
В городе Кисловодске в Ставропольском крае загорелся обувной цех, сообщили в региональном Главном управлении МЧС, мэр города Евгений Моисеев сообщил, что пламя перешло на жилые дома.
Пожар произошел на улице Чехова, в цеху по производству обуви, огонь объял 500 квадратных метров помещения, уточнили в ведомстве, передает ТАСС.
Между тем глава города Евгений Моисеев заявил, что пламя перекинулось на расположенные вблизи жилые дома.
Ранее в понедельник в Омске произошел пожар на нефтехимическом предприятии «Полиом».