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Эрдоган захотел обсудить с Путиным поставки газа в Словакию
Президент Турции Тайип Эрдоган выразил намерение обсудить перспективы поставок природного газа в Словакию с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни.
Турецкий лидер сообщил, что планирует обсудить перспективы поставок природного газа в Словакию с президентом России Владимиром Путиным в течение текущей недели, передает ТАСС. Эрдоган сделал заявление на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Он отметил: «Что касается вопроса с природным газом, то с прекращением транзита через Украину Словакию отключили от газа. Мы обсудили этот вопрос, у нас есть газопровод «Турецкий поток». Давайте сделаем шаг и обсудим эту тему на уровне министров энергетики. Потребность Словакии в природном газе должна быть решена».
Эрдоган добавил, что предложил решить проблему через переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и самим Путиным. Президент Турции выразил надежду, что уже на этой неделе начнутся контакты и телефонная дипломатия по этому вопросу.
Ранее газета Milliyet писала, что остановка транзита российского газа через Украину создаст предпосылки для превращения Турции в ключевой энергетический центр, что позволит Анкаре закрепить свои позиции на мировом рынке энергоресурсов.
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявлял, что Газпром обещал поставить газ в Словакию «другим способом» в случае отсутствия транзита через Украину.