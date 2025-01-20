Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.3 комментария
Эксперт: Смена власти в США может открыть новые возможности в решении конфликта на Украине
Политолог Данилин: Урегулирование конфликта на Украине должно ликвидировать первопричины кризиса
Россия готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с администрацией Дональда Трампа, однако для этого Вашингтону нужно учесть интересы Москвы. Кроме того, стабильный мир требует принятия и позиции всех народов Украины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США.
«Россия давно постулирует готовность к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Конечно, смена власти в США может открыть новые возможности в решении сложившихся противоречий. Если новая администрация Штатов проявит необходимую политическую волю, диалог может начаться», – считает политолог Павел Данилин.
«Однако для этого Вашингтону нужно с уважением отнестись к интересам России. Москва четко дала понять, что кратковременное перемирие нас не интересует. Необходимо полноценное урегулирование, которое может состояться только на основе устранения первопричин сложившегося кризиса», – отмечает он.
«Россия давно озвучивала, что конкретно для этого необходимо. Нейтральный и внеблоковый статус Украины, законодательный запрет в этом государстве нацистской идеологии, признание суверенитета нашей страны над новыми регионами и так далее. Подлинный мир способен устояться лишь с учетом всех перечисленных факторов», – акцентирует собеседник.
«Кроме того, нельзя забывать и о законных интересах всех национальностей, проживающих на Украине. В республике насчитывается более ста этносов. Конфликт не может быть закончен, если власти в Киеве не проявят готовности прислушаться к мнению многочисленных народов страны», – заключил Данилин.
Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США. «Мы видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны», – цитирует президента официальный сайт Кремля.
Он подчеркнул, что Россия до сих пор открыта для диалога с Вашингтоном по украинскому конфликту. «Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса», – пояснил Путин. Глава государства добавил, что Москва ставит своей целью не «краткое перемирие, не какую-то передышку для перегруппировки сил».
Речь идет о «долгосрочном мире на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе». Президент заверил, что Москва продолжит бороться за интересы российского народа, поскольку в этом и заключается смысл проведения СВО.