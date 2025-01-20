  • Новость часаТрамп заявил о введении режима ЧС на южной границе США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп решил возродить программу «Звездных войн» Рейгана
    Трамп отменил обязательный переход США на электромобили
    Эрдоган заявил о планах Анкары по возобновлению зерновой сделки
    Арестован спрятавший тело убитой женщины в «Запорожце» актера Куценко
    Трамп решил вернуть контроль США над Панамским каналом
    Трамп принес присягу и вступил в должность президента США
    Трамп пообещал вернуть свободу слова в США
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    Байден помиловал членов своей семьи в последние часы президентства
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма

    Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    13 комментариев
    20 января 2025, 22:12 • Новости дня

    Эксперт: Смена власти в США может открыть новые возможности в решении конфликта на Украине

    Политолог Данилин: Урегулирование конфликта на Украине должно ликвидировать первопричины кризиса

    Эксперт: Смена власти в США может открыть новые возможности в решении конфликта на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с администрацией Дональда Трампа, однако для этого Вашингтону нужно учесть интересы Москвы. Кроме того, стабильный мир требует принятия и позиции всех народов Украины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США.

    «Россия давно постулирует готовность к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Конечно, смена власти в США может открыть новые возможности в решении сложившихся противоречий. Если новая администрация Штатов проявит необходимую политическую волю, диалог может начаться», – считает политолог Павел Данилин.

    «Однако для этого Вашингтону нужно с уважением отнестись к интересам России. Москва четко дала понять, что кратковременное перемирие нас не интересует. Необходимо полноценное урегулирование, которое может состояться только на основе устранения первопричин сложившегося кризиса», – отмечает он.

    «Россия давно озвучивала, что конкретно для этого необходимо. Нейтральный и внеблоковый статус Украины, законодательный запрет в этом государстве нацистской идеологии, признание суверенитета нашей страны над новыми регионами и так далее. Подлинный мир способен устояться лишь с учетом всех перечисленных факторов», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, нельзя забывать и о законных интересах всех национальностей, проживающих на Украине. В республике насчитывается более ста этносов. Конфликт не может быть закончен, если власти в Киеве не проявят готовности прислушаться к мнению многочисленных народов страны», – заключил Данилин.

    Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США. «Мы видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны», – цитирует президента официальный сайт Кремля.

    Он подчеркнул, что Россия до сих пор открыта для диалога с Вашингтоном по украинскому конфликту. «Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса», – пояснил Путин. Глава государства добавил, что Москва ставит своей целью не «краткое перемирие, не какую-то передышку для перегруппировки сил».

    Речь идет о «долгосрочном мире на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе». Президент заверил, что Москва продолжит бороться за интересы российского народа, поскольку в этом и заключается смысл проведения СВО.

    20 января 2025, 08:58 • Новости дня
    На Западе напомнили Блинкену слова о России и Украине

    Журналист из Ирландии упрекнул Блинкена в изменении позиции по России и Украине

    На Западе напомнили Блинкену слова о России и Украине
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) напомнил Энтони Блинкену его прошлые слова о необходимости сохранения исторических и культурных связей между Россией и Украиной.

    Боуз напомнил Блинкену, покидающему должность госсекретаря США, его слова, сказанные несколько лет назад об отношениях России и Украины, сообщает РИА «Новости». В своем заявлении Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты осознают важность особых исторических и культурных связей между Москвой и Киевом, которые, по его мнению, должны сохраняться.

    Боуз резко прокомментировал нынешнюю ситуацию, заявив: «Но теперь, благодаря ему и его коррумпированному боссу с деменцией, миллион украинцев мертв». Это высказывание привлекло внимание на фоне продолжения конфликта на Украине и роли США в этом контексте.

    Энтони Блинкен занимает пост государственного секретаря с 26 января 2021 года. До этого он работал в администрации Барака Обамы с 2013 по 2017 год, где исполнял обязанности заместителя главы Госдепа и заместителя советника президента по национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден заявил на канале MSNBC, что пообещал президенту России Владимиру Путину в начале спецоперации не размещать ядерное оружие на Украине и не допускать ее вступления в НАТО.

    Коментарии (5)
    20 января 2025, 16:25 • Новости дня
    Офицер ВСУ прикрывался ребенком от дрона на передовой в ДНР
    Офицер ВСУ прикрывался ребенком от дрона на передовой в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский офицер прикрылся ребенком от российского дрона, российские военные были вынуждены отменить по нему атаку.

    Как сообщает РИА «Новости», начальник расчета FPV-дрона разведывательной роты ВС РФ рассказал о необычном инциденте на Донецком направлении. Во время одного из вылетов дрона был обнаружен автомобиль командного состава ВСУ. Внутри операторы заметили движение, было принято решение о ликвидации транспортного средства.

    Однако, когда из машины вышли двое человек, стало ясно, что среди них находился офицер с ребенком на руках. Офицер повернулся лицом к дрону, что позволило оператору увидеть ребенка и в последний момент отклонить удар.

    Ранее украинский военнопленный рассказал, что вооруженные силы Украины заминировали дороги отступления из Курахово, лишив своих солдат возможности отступать.

    Коментарии (35)
    20 января 2025, 19:47 • Видео
    Главные провалы Байдена

    Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

    Коментарии (0)
    20 января 2025, 09:09 • Новости дня
    Удар нанесен по Богодухову на Украине, где собираются ВСУ до отправки на фронт
    Удар нанесен по Богодухову на Украине, где собираются ВСУ до отправки на фронт
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Богодухове в Харьковской области, где концентрируются подразделения ВСУ, произошел удар, вызвавший детонацию и выезд нескольких скорых на место происшествия.

    Удар был нанесен по городу Богодухову в Харьковской области на Украине, где собираются подразделения Вооруженных сил Украины перед отправкой на фронт, сообщает РИА «Новости». Информацию об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Лебедев уточнил, что удар был нанесен по бывшей воинской части на западной окраине города в 22.45. Он сообщил, что склады в этом районе по-прежнему используются, а стрельбище применяется для подготовки военных. Также на территории находится большая автостоянка для обучения навыкам вождения бронетехники.

    После удара местные жители слышали детонацию, а в направлении взрыва выехало несколько машин скорой помощи, включая военные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщало о нанесении удара по базе иностранных наемников под Харьковом, который был охарактеризован как удар «редкого качества». Также нанесен удар по румынским наемникам в Одесской области. Подполье также сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области.

    Коментарии (4)
    20 января 2025, 11:47 • Новости дня
    Медведчук заявил о шансе на возрождение Украины в составе России
    Медведчук заявил о шансе на возрождение Украины в составе России
    @ Ирина Яковлева/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что возрождение украинского народа возможно только в составе России, отметив, что цели российской спецоперации соответствуют интересам украинцев.

    Медведчук заявил, что возрождение украинского народа может произойти лишь в составе России, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что цели специальной военной операции России, заключающиеся в демилитаризации и денацификации Украины, соответствуют интересам украинцев.

    «Если Зеленский и его свора зарабатывают на горе и геноциде украинцев, то цели СВО в интересах прежде всего украинского народа, поэтому Россия этих целей достигнет, поскольку они справедливые и необходимые, в том числе и для украинцев», – написал Медведчук в своей колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

    Он также отметил, что выполнение условий денацификации позволит украинцам свободно говорить на родном языке, вернет памятники истории на свои места, а книги – в библиотеки. Медведчук добавил, что возвращение памяти героев Великой Отечественной войны станет частью денацификации, и суд над современными нацистами также будет способствовать этому.

    Ранее Медведчук заявил, что политика трех «де» Владимира Зеленского, основанная на деградации, деиндустриализации и деинтеллектуализации, приводит украинцев к оглуплению и помогает удерживать власть.

    Коментарии (45)
    20 января 2025, 08:10 • Новости дня
    WP: Десятки сотрудников Госдепа уходят в отставку по требованию Трампа

    WP: Десятки сотрудников Госдепартамента США уволились по требованию команды Трампа

    WP: Десятки сотрудников Госдепа уходят в отставку по требованию Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Десятки сотрудников Госдепартамента США вынуждены уйти в отставку по требованию команды нового президента Дональда Трампа, что демонстрирует решимость его администрации разорвать связи с предыдущей властью, отмечает Washington Post.

    Десятки сотрудников Госдепартамента США ушли в отставку по требованию команды избранного президента Дональда Трампа.

    Это увольнение призвано продемонстрировать «решительный разрыв» новой администрации с предыдущей командой Джо Байдена, передает Washington Post.

    По имеющейся информации, высокопоставленные дипломаты, такие как помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс, покидают свои должности в полдень понедельника, что совпадает с временем инаугурации Трампа.

    Собеседник издания из числа уволенных дипломатов отметил, что требование об отставке было профессиональным и лишенным личных мотивов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении подписать почти 100 указов после инаугурации для отмены решений администрации Джо Байдена.

    Трамп также поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации для обсуждения личной встречи по урегулированию конфликта на Украине. Выступая на митинге в Вашингтоне, Трамп пообещал своим сторонникам завершить боевые действия на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны.

    Коментарии (8)
    20 января 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом, где затронул темы мировой политики и поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

    Во время совещания обсуждались вопросы международной повестки, включая конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал Кремля. Одной из центральных тем стали перспективы российско-американских отношений в связи с новой администрацией в США.

    Путин отметил открытость России к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. «Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса», – подчеркнул он. Президент также выразил мнение о том, что урегулирование ситуации должно строиться не на кратком перемирии, а на долгосрочном мире с учетом законных интересов всех народов в регионе.

    Ранее Трамп на митинге в Вашингтоне пообещал своим сторонникам завершить боевые действия на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны.

    Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп намерен в своей инаугурационной речи выделить национальные проблемы, призвать к «революции здравого смысла» и предложить конкретные решения, включая планы по тарифам и миграции.

    На предыдущем оперативном совещании с Совбезом Владимир Путин обсудил актуальные внутренние и международные вопросы.

    Коментарии (35)
    20 января 2025, 06:31 • Новости дня
    Семья погибшего от воды из бутылки «Джермук» подала иск на 1,5 млрд рублей
    Семья погибшего от воды из бутылки «Джермук» подала иск на 1,5 млрд рублей
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Семья погибшего от отравления уксусом во флаконе «Джермук» подала иск к производителю на 1,5 млрд рублей, обвиняя их в нарушении производственных процессов.

    Как пишет «Коммерсант», семья владикавказского предпринимателя Олега Гусева, умершего после отравления уксусной кислотой, подала иск к производителю минеральной воды «Джермук» на сумму 1,5 млрд рублей. Иск адресован армянскому ЗАО «Джермук Групп», его представителям и распространителю в России, и подан в Советский районный суд Владикавказа.

    Напомним, в феврале 2024 года Гусев получил ожог пищевода после употребления минеральной воды «Джермук», в которой вместо воды оказался уксус. Он умер в больнице через несколько дней. Роспотребнадзор временно приостановил продажи отдельных партий этой марки для проверки на безопасность.

    Представители потерпевших считают, что уксусная кислота могла попасть в бутылку из-за нарушения производственных процессов. Однако расследование обстоятельств гибели Гусева пока не завершено, сообщило издание.

    Коментарии (15)
    20 января 2025, 12:31 • Новости дня
    Эксперты оценили слова Байдена о намерении остаться

    Американисты оценили возможность влияния Джо Байдена и Камалы Харрис на американскую политику в будущем

    Эксперты оценили слова Байдена о намерении остаться
    @ Michael Reynolds/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Джо Байден и Камала Харрис могут повлиять на промежуточные парламентские выборы в США в 2026 году и даже выставить своего сторонника на пост президента в будущем. Однако конкуренцию им может составить клан Барака Обамы, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Григорий Ярыгин и Малек Дудаков. Ранее Джо Байден заявил о намерении остаться в большой политике.

    «История Байдена как политика закончилась, но он остается для демократов символом победы над Дональдом Трампом в прошлой кампании. Это фигура, вокруг которой будет объединяться разрозненное управленческое звено всей партии. Камала Харрис же намерена занять нишу идеологического тяжеловеса всей фракции. Поэтому для них принципиально важно сгладить образ политического поражения», – пояснил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    «Их нежелание уходить свидетельствует о готовности побороться с республиканцами за власть в дальнейшем. И Харрис, и Байден будут активно влиять на итоги промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году. Обычно партия, чей лидер является главой Белого дома, к парламентской электоральной кампании утрачивает часть своих позиций. Этим и хотят воспользоваться демократы», – отметил он.

    «При этом крайне сильными позициями обладает клан Барака Обамы. У него есть федеральная узнаваемость, он обладает электоральным потенциалом. Его сторонники еще проявят себя в будущем. Вполне возможно, что члены этой группы и смогут составить конкуренцию альянсу Байдена и Харрис», – добавил собеседник.

    «Тем не менее пока у демократов нет никаких реальных рычагов давления на Дональда Трампа. Его политика в целом соответствует запросам общества. Даже его намерение бороться с ультралиберальной повесткой не находит особого осуждения в американском обществе», – подчеркнул аналитик.

    Для публичных политиков США это в порядке вещей – не закрывать за собой дверь и обещать продолжать деятельность, объясняет американист Малек Дудаков. «Обама, кстати, тоже не стал уходить из политики в 2016 году, он имеет неформальное влияние внутри Демпартии и часто комментирует актуальную повестку. Байден, конечно, никуда уже избираться не будет, но публично критиковать Трампа продолжит», – считает он.

    «Что касается Харрис, то она довольно молодой политик по меркам Вашингтона, у нее сохраняются политические амбиции. Сейчас, судя по всему, она будет занята написанием мемуаров о том, как нужно противостоять республиканцам. В дальнейшем же, как многие полагают, она может побороться за пост губернатора Калифорнии и выиграть. Она также попробует снова пойти в президенты в 2028 году, несмотря на неодобрение со стороны части истеблишмента Демпартии», – спрогнозировал эксперт.

    Ранее Джо Байден заявил о намерении остаться в большой политике. В свой последний рабочий день на посту президента США он выступил на христианском собрании в Южной Каролине. «Я никуда не ухожу. Кроме шуток», – сообщил глава Белого дома посетителям мероприятия. «Борьба за спасение души этой нации продолжится», – цитирует политика Associated Press.

    «Мы должны сохранять надежду. Мы должны оставаться вовлеченными. Мы должны всегда сохранять веру в то, что наступит лучший день», – добавил Байден. Его слова были встречены аплодисментами прихожан. Сам штат Южная Каролина имеет символическое значение для уходящей администрации: именно этот регион сыграл решающую роль в победе 46-го президента на праймериз Демократической партии в 2020 году.

    Примечательно, что о намерении «остаться» заявила и вице-президент Штатов Камала Харрис. «Я не собираюсь перечислять наши достижения. Все и так знают, в чем они заключаются. Но я скажу вам, что наша работа еще не закончена. И как вы все меня знаете, ведь мы провели вместе долгие часы, дни, месяцы и годы, я не из тех, кто тихо уходит в ночь», – цитирует ее Fox News.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описала два главных провала администрации Джо Байдена.

    Коментарии (9)
    20 января 2025, 10:23 • Новости дня
    ВСУ взорвали шахту «Белицкая» при отступлении в ДНР

    Пушилин сообщил о взрыве шахты «Белицкая» украинскими войсками в ДНР

    ВСУ взорвали шахту «Белицкая» при отступлении в ДНР
    @ Volodymyr Petrov/Press Service of the 33rd Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска при отступлении на Красноармейском направлении взорвали шахту «Белицкая» на территории Донецкой народной республики (ДНР), нанося ущерб, чтобы затруднить восстановление местной инфраструктуры.

    Украинские войска, отступая на Красноармейском направлении, взорвали шахту «Белицкая» в ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что противник, не считая ДНР своей землей, старается нанести ущерб даже в процессе отступления из населенных пунктов, передает ТАСС.

    Пушилин отметил, что действия украинских военных усложняют восстановление предприятий и обеспечение освобожденного гражданского населения необходимыми ресурсами.

    В освобожденном Курахово в ДНР остается несколько тысяч жителей, по словам Пушилина, сейчас важно сосредоточиться на оказании им необходимой помощи. В дальнейшем задействуют отработанные механизмы работы профильных ведомств для обеспечения жизнедеятельности в районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вошли в населенный пункт Удачное на западе Донецкой народной республики (ДНР), подняли флаг во Времевке, также расположенной в ДНР, а ударные дроны уничтожили танки Leopard на Красноармейском направлении.

    Коментарии (8)
    20 января 2025, 14:51 • Новости дня
    Стало известно о формировании огневого мешка для ВСУ у Новоегоровки

    Военные силы России создали огневой мешок для ВСУ в окрестностях Новоегоровки в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия создает огневой мешок для украинской группировки у освобожденной Новоегоровки в ЛНР, угрожая полным окружением, если войска ВСУ не покинут данный участок.

    Российские силы, продвигаясь в районе освобожденной 20 января Новоегоровки в Луганской народной республике, формируют огневой мешок вокруг группировки Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

    Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что если украинские войска не покинут данную территорию, они рискуют оказаться в полном окружении. По его словам, ударные направления сосредоточены на участках Копанки – Новосергеевка и Новоегоровка – Новосергеевка.

    Марочко подчеркнул, что украинские силы находятся в сложном положении, но у них еще есть возможность отступить. Однако с учетом динамики продвижения российских войск, времени для действий у ВСУ остается крайне мало. Он также упомянул, что освобождение Новоегоровки открывает российским силам выход на западные границы ЛНР на Сватовско-Кременском участке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР, а также добились небольшого продвижения у Новоегоровки, что создало угрозу окружения для подразделений ВСУ.

    Коментарии (0)
    20 января 2025, 15:07 • Новости дня
    Хинштейн потребовал согласовывать выезды курских чиновников за границу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости согласования выездов за границу сотрудниками регионального правительства.

    По словам Хинштейна, чиновники должны согласовывать выезд за рубеж в целях безопасности и для предотвращения возможных провокаций, передает ТАСС.

    Врио главы Курской области подчеркнул важность принятия такого решения, ссылаясь на случай с временно исполняющим обязанности министра охраны объектов культурного наследия Ириной Мусьял, находящейся в отпуске за границей. Он отметил, что хотя формально она не обязана согласовывать свой выезд, в условиях текущей оперативной обстановки в регионе и изменившегося мирового порядка это необходимо.

    «Прошу соответствующий порядок разработать, до всех его довести, с тем чтобы я, как исполняющий обязанности высшего должностного лица региона, понимал, куда едет человек, с какой целью он едет, не возникнет ли какой-то ситуации, связанной с его безопасностью», – сказал Хинштейн.

    Он также подчеркнул, что в условиях не полностью освобожденной территории и сложной ситуации в регионе выезды чиновников на отдых за границу могут быть восприняты негативно. Хинштейн добавил, что это касается не только моральной, но и этической стороны вопроса.

    Ранее Хинштейн объявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников из-за их возможной причастности к нарушениям в регионе.

    Коментарии (27)
    20 января 2025, 07:45 • Новости дня
    Трамп поручил организовать разговор с Путиным после инаугурации

    Трамп поручил помощникам организовать звонок Путину после инаугурации

    Трамп поручил организовать разговор с Путиным после инаугурации
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации, чтобы обсудить возможность личной встречи для урегулирования конфликта на Украине.

    Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

    Основной темой предполагаемого разговора станет обсуждение личной встречи между Трампом и Путиным в ближайшие месяцы. CNN сообщает, что целью такой встречи является попытка положить конец конфликту на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне пообещал сосредоточиться на защите границ США, а также назвал Александра Овечкина великим игроком. Кроме того, Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине.

    Коментарии (2)
    20 января 2025, 14:55 • Новости дня
    Фон дер Ляйен не смогла согласовать встречу с Трампом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предпринимает усилия для организации встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом, однако пока нет согласованной даты, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пинью.

    По словам Пинью, на данный момент нет запланированных встреч между лидерами. Она заявила: «Есть попытки согласовать встречу как можно скорее, но пока нет конкретной даты для такой встречи», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посещать инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за отсутствия приглашения, что в Еврокомиссии сочли нормальным, так как аналогичная практика наблюдалась и ранее. Также премьер Венгрии Виктор Орбан не поедет на инаугурацию Трампа.

    Коментарии (6)
    20 января 2025, 20:54 • Новости дня
    Трамп заявил о введении режима ЧС на южной границе США
    Трамп заявил о введении режима ЧС на южной границе США
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп намерен ввести режим чрезвычайной ситуации на южной границе США из-за обострения ситуации с мигрантами и направить туда войска, чтобы предотвратить проникновение нелегалов.

    Трамп, выступая с инаугурационной речью в центральном зале Конгресса США – ротонде, подчеркнул важность восстановления Америки. «Сегодня я подпишу ряд исторических указов... Во-первых, я объявлю чрезвычайное положение на нашей южной границе и отправлю войска на южную границу», – заявил он, передает ТАСС.

    Президент США также пообещал немедленно остановить незаконное проникновение мигрантов и начать процесс их экстрадиции. По его словам, миллионы нелегалов должны вернуться в места, откуда прибыли, пишет РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, впервые за 40 лет собравшей церемонию инаугурации в таком формате.

    Ранее сообщалось, что Трамп планирует в первый день своего президентства подписать указ, ограничивающий помощь другим странам, если она не соответствует стратегическим интересам США. Кроме того, Трамп заявил о планах подписать почти 100 указов после инаугурации, направленных на отмену решений администрации Джо Байдена.

    Коментарии (4)
    20 января 2025, 09:33 • Новости дня
    Fox News: Трамп закроет программы инклюзивности в США

    Fox News: Трамп закроет все программы инклюзивности в правительстве США после инаугурации

    Fox News: Трамп закроет программы инклюзивности в США
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует закрыть программы по инклюзивности в федеральном правительстве и намерен установить законодательное определение биологического пола, отмечает Fox News.

    Как сообщает Fox News, Дональд Трамп после инаугурации намерен закрыть все программы по разнообразию, равенству и инклюзивности в федеральном правительстве США. По словам источников, он планирует подписать указ, который закрепит официальное определение биологического пола, передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил о своем намерении «покончить с трансгендерным безумием» в стране. В декабре, выступая в Финиксе, он пообещал прекратить изменения пола у детей через хирургические операции, выдворить трансгендеров из армии и образовательных учреждений и запретить мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях.

    Некоторые американские ведомства уже начали сворачивать свои программы по разнообразию. В частности, Федеральное бюро расследований закрыло соответствующее управление в декабре 2022 года. От аналогичных отделов начали отказываться и крупные компании, такие как Amazon, Meta, McDonald's, Ford и Walmart.

    В частности, корпорация Meta* решила убрать тампоны для небинарных персон и трансгендеров из мужских туалетов своих офисов, что вызвало противоречивую реакцию среди сотрудников компании.

    Недавние пожары вокруг Лос-Анджелеса показали, что работа пожарного заключается в тушении пожаров, а не в участии в гей-парадах.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в США стали менять свое отношение к «либеральной повестке».

    Коментарии (4)
    Главное
    На Украине опровергли сообщения о прекращении мобилизации мужчин старше 50 лет
    Эрдоган решил обсудить с Путиным поставки газа в Словакию
    Пушилин: Восемь работников «Донбассгаза» ранены при атаке дрона ВСУ
    В Бундестаге решили обсудить запрет партии АдГ в Германии
    Орбан предостерег ЕС от иллюзий победы над Россией в военном конфликте
    Отвечающих за развитие портов Кубани подрядчиков обвинили в хищении 4 млрд рублей
    Социолог объяснила подоплеку самого грустного понедельника в году

    Охлаждение рынка жилья станет проблемой для застройщиков

    Очень дорогая ипотека и последовавшее за ее повышением сильнейшее падение продаж на рынке недвижимости может дорого обойтись нерадивым застройщикам. Среди них не исключаются банкротства как в этом, так и в последующих годах. Какие компании окажутся в зоне риска и почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские выборы становятся делом России и США

    Все больше признаков того, что в 2025 году на Украине все-таки состоятся выборы президента страны. Почему главе киевского режима Зеленскому будет трудно от этого уклониться, кто будет участвовать в выборах и каким окажется их результат? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Главные провалы Байдена

      Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и наоборот, делать католически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • С возвращением Трампа в Белый дом американская политика вступает в новую эру

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............