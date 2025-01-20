Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
Суд арестовал подозреваемого в убийстве и сокрытии тела в машине Куценко
Обвиняемого в убийстве женщины и сокрытии ее тела в автомобиле актера Гоши Куценко Альберта Абдуллина поместили под стражу по решению суда, сообщили в столичном Главном следственном управлении СК.
Подозреваемый Абдуллин арестован по ходатайству следователей, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
В пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы отметили, что его поместили под стражу на два месяца.
Напомним, в автомобиле Гоши Куценко нашли тело женщины, подозреваемый ранее был судим за другие преступления. Сам актер выразил соболезнования родственникам убитой.