Маруани подал новый иск против Киркорова

Композитор Дидье Маруани подал очередной иск о защите авторских прав на песню «Жестокая любовь» к народному артисту России Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову на сумму 272 млн рублей, сообщил адвокат Маруани Евгений Тарло.

«Иск предъявлен на 272 млн рублей пока. Иск предъявлен в связи с нарушением авторских прав французского композитора и исполнителя Дидье Маруани на его песню, права нарушены господином Киркоровым Филиппом Бедросовичем, композитором Попковым Олегом Владимировичем, а также их компаниями, которые использовали часть песни (причем основную часть песни) в произведении, которое исполнял Филипп Киркоров под названием «Жестокая любовь», – сказал ТАСС Тарло, уточнив, что иск лично подал Маруани в понедельник в Таганский районный суд Москвы.

Как утверждает Маруани, в композиции «Жестокая любовь» используются заимствования из его песни A Symphonic Space Dream. «У нас есть подробное исследование, доказательство того, что эти два музыкальных произведения абсолютно сходны», – добавил Тарло.

Напомним, в 2016 году французский композитор уже обвинял Киркорова в нарушении авторских прав при исполнении песни «Жестокая любовь». Позже пранкеры Вован и Лексус предложили Маруани от имени певца пойти на мировое соглашение. А Киркоров обратился в полицию с заявлением о вымогательстве со стороны Маруани и Трунова, в итоге они были задержаны. Позже адвокат прокомментировал эту ситуацию. После заявлений о плагиате в адрес Киркорова другие композиторы также обвинили российского певца в заимствовании.