ВСУ подняли в небо над Азовским морем штурмовики и истребители

Штурмовики и истребители ВСУ провели плановые полеты над Азовским морем, об этом сообщил штаб силовой операции в Донбассе.

«Получив приказ командующего, экипажи самолетов тактической авиации взлетают на выполнение учебно-боевой задачи. Звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполняют плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли военно-морских сил Украины, которые вышли в поход», – информировал штаб, передает ТАСС.

По его данным, экипажи провели отработку нескольких задач, среди которых – взлет парой и противоракетные маневры.

Отмечается, что полеты проводились с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения, по завершении маневров самолеты совершили посадку на одном из аэродромов, расположенных недалеко от места проведения операции в Донбассе.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ провели тактические учения с боевой стрельбой на берегу Азовского моря.