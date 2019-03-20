В Крыму заявили о требовании СБУ к вернувшимся из Крыма украинцам удалять фото

Министр внутренней политики, информации и связи крымского правительства Сергей Зырянов заявил, что сотрудники СБУ заставляют побывавших в Крыму граждан Украины удалять фотографии, на которых видно успешное развитие полуострова.

Зырянов заявил, что «есть множественные случаи (...), когда сотрудники СБУ при пересечении границы с Россией все время спрашивают людей, какие изменения происходят в Крыму, чтобы им все рассказывали и докладывали», передает ТАСС.

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Они «смотрят фотографии, сделанные людьми, которые пересекают границу обратно», стирают фото, «чтобы люди не показывали тех изменений, которые сейчас происходят в Крыму».

Ранее стало известно, что изменившийся за пять лет Крым впечатлил немецкую делегацию.