Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 19 копеек – до 64,2 рубля, курс евро снизился на 25 копеек – до 72,84 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 67,81 доллара за баррель, передает РИА «Новости».