Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

Министерство труда и соцразвития подготовило проект приказа, который вносит изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.

В ведомстве пояснили, что сумма, которую сейчас получают пенсионеры, изначально индексируется, после чего доводится до прожиточного минимума пенсионера (ПМП). В этой ситуации индексация пенсий не дает ощутимого эффекта, передает РИА «Новости».

Проект приказа подразумевает новую схему индексации, по которой доплата будет устанавливаться в размере, позволяющем поднять материальное обеспечение пенсионера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем будет проводиться индексация пенсии. Таким образом, результат будет прибавляться уже к пенсии с доплатой.

«Материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ЕДВ (ежемесячная денежная выплата) в текущем году», – рассказали представители Минтруда.

Все выплаты при этом будут проводится автоматически, пенсионерам не придется составлять заявления и собирать справки.

На прошлой неделе Госдума на пленарном заседании приняла проект закона о повышении пенсий выше прожиточного минимума.