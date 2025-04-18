Киев заявил об отсутствии долга перед США по меморандуму о сделке по ресурсам

Качка заявил об отсутствии долга перед США по меморандуму о сделке по ресурсам

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, конструкция должна быть такой, чтобы от деятельности фонда и последующих инвестиций стороны заработали по меньшей мере столько, сколько было предоставлено помощи, передает РИА «Новости».

Качка уточнил: «Никто не говорит, и США тоже, что это долг, который мы должны возвращать. Речь идет о том, что конструкция должна быть такой, что от деятельности фонда и дальнейших инвестиций стороны заработают по меньшей мере столько, сколько предоставлялось помощи». Он отметил, что задача заключается в правильном оформлении условий, и подчеркнул, что «там нет скрытого признания долга или требования что-то возвращать, ни в коем случае».

Качка также сообщил, что между Украиной и США достигнуто понимание о необходимости ратификации соглашения о сделке по добыче полезных ископаемых украинским парламентом. Он отметил, что «все будет представлено в парламенте и заработает только после получения согласия Верховной рады».

Напомним, Украина и США подписали меморандум по подготовке соглашения о недрах. В документе, опубликованном в Telegram-канале депутата Верховной рады Ярослава Железняка, не упоминается никаких гарантий безопасности для Киева. По мнению министра экономики Украины, подписание меморандума является шагом к заключению соглашения о совместном экономическом партнерстве