NYT: Украина и США приблизились к сделке по полезным ископаемым после меморандума

Tекст: Вера Басилая

Украина и Соединенные Штаты подписали меморандум о взаимопонимании, который, по словам министра экономики Украины, является шагом к заключению соглашения о совместном экономическом партнерстве, сообщает The New York Times.

Подписанный документ упоминает о создании фонда для инвестиций в восстановление Украины, однако не уточняет источники финансирования.

Подписание меморандума состоялось в рамках видеоконференции между министром экономики Украины Юлией Свириденко и министром финансов США Скоттом Бессентом. Свириденко в своем заявлении отметила: «Соглашение принесет пользу обоим нашим народам».

Президент США Дональд Трамп также выразил ожидание, что полное соглашение будет подписано на следующей неделе, и оно будет включать значительные доли в природных ресурсах Украины, что станет компенсацией за военную помощь, предоставленную США.

Ранее варианты соглашения включали создание инвестиционного фонда, который будет финансироваться за счет доходов от природных ресурсов Украины, таких как редкоземельные металлы и нефть. Этот фонд планируется использовать для реконструкции Украины, что может предоставить американским компаниям значительные контракты на восстановительные работы.

Ожидается, что полное соглашение скоро будет достигнуто, и его окончательная ратификация должна состояться в Конгрессе США и украинском парламенте.

В подписанном меморандуме между Украиной и США, касающемся подготовки соглашения о недрах, отсутствуют упоминания о гарантиях безопасности для Киева.

Президент США заявил, что Вашингтон и Киев намерены заключить соглашение относительно украинских полезных ископаемых.

Также сообщалось, что переговоры между Вашингтоном и Киевом по вопросу соглашения о полезных ископаемых идут в ускоренном темпе.

