Путин поздравил Горбачева с Днем рождения

Президент России поздравил с 88-летием Михаила Горбачева, отметив, что тот известен в мире как авторитетный государственный деятель.

«Уважаемый Михаил Сергеевич! Примите поздравления с Днем рождения. И в нашей стране, и за ее пределами Вас знают как авторитетного государственного и общественного деятеля с огромным профессиональным и жизненным опытом», – говорится в телеграмме главы государства, направленной Горбачеву, текст опубликован на сайте Кремля.

Путин также указал, что Горбачев до сих пор не остается в стороне от дел и вовлечен в в экспертные дискуссии по ключевым вопросам международной повестки.

Президент пожелал Горбачеву доброго здоровья и бодрости духа.