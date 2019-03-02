Отставного генерала арестовали за мошенничество с «мертвыми душами»

В Твери арестовали начальника Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны (ЦНИИ ВКО) Минобороны генерал-майора в отставке Сергея Ягольникова по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Ягольников содержал при ЦНИИ более ста «мертвых душ», на которых начислялась зарплата за работу, выполняемую штатными сотрудниками института, передает «Коммерсант».

В конце 2018 года сотрудники военной контрразведки обратили внимание на частную научно-исследовательскую фирму, функционирующую при ЦНИИ ВКО. В бухгалтерской отчетности указывается, что ее работники выполняли большое количество институтских заказов.

Выяснилось, что сотрудники этой компании не занимались научно-практической деятельностью, но получали зарплату.

По версии следователей, благодаря разработанной схеме Ягольников и ряд других организаторов аферы за полгода смогли похитить порядка 14 млн рублей.

Отмечается, что генерал не признал вину и обжаловал арест.

В ближайшее время следователи проверят все контракты, заключенные ЦНИИ ВКО под его руководством, после чего, возможно, скорректируют размер нанесенного ущерба и расширят состав обвиняемых.