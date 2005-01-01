Депутат Рады рассказал об оружейной ссоре Украины с НАТО из-за Порошенко

Депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил, что страны НАТО отказались дешево продавать Киеву старое советское оружие по вине президента Петра Порошенко.

Билецкий заявил в эфире «4 канала», что бывшие страны – участницы Варшавского договора приняли соответствующее решение, узнав, что Порошенко использует запчасти в коррупционных схемах, передает РИА «Новости».

«В странах Варшавского договора лежит фантастическое количество советского военного барахла, которое не подходит под стандарты НАТО. Они продавали его по бросовым ценам до того времени, как украинская армия их коррумпировала и закрыла себе такую возможность, потому что они начали выставлять фантастические цены», – сказал украинский депутат.

Он добавил, что это послужило причиной скандала вокруг закупки контрабандных комплектующих для ВСУ в России.

Билецкий заявил также, что данные российские запчасти опасны для украинской армии, которая может «нарваться на диверсию, когда поставлялись заведомо бракованные запчасти и все ломалось бы еще быстрее, чем оно и так ломалось».

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко отстранил на время расследования от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а также потребовал проверить данные журналистского расследования о контрабанде из России запчастей для военной техники оборонных предприятий Украины.

В Кремле заявили, что публикации украинских СМИ о якобы контрабандных поставках запчастей из России для военной техники Украины являются абсурдными.