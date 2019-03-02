МИД Китая выразил Канаде протест в связи с делом финдиректора Huawei

Власти Китая выражают Канаде решительный протест в связи с решением министерства юстиции этой страны по делу об экстрадиции финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, говорится в заявлении МИД КНР.

«Китайская сторона выражает крайнее недовольство и решительный протест в связи с решением Минюста Канады об экстрадиции Мэн Ваньчжоу. В связи с этим мы сделали Канаде серьезное представление», – цитирует ТАСС заявление МИД КНР.

В документе подчеркивается, что позиция Пекина по этому вопросу остается «четкой и однозначной»: дело финдиректора Huawei власти КНР считают грубым нарушением гражданских прав, в основе которого лежат политические мотивы.

«Мы требуем от Канады освободить Мэн Ваньчжоу, дать ей возможность вернуться в Китай», – говорится в заявлении МИД Китая.

Ранее посольство Китая в Оттаве потребовало от Канады отклонить запрос Соединенных Штатов об экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу и немедленно освободить ее в соответствии с положениями канадского закона об экстрадиции.