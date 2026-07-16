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    Европа преувеличила надежность своего тыла
    Убийство главного инженера ЗАЭС стало шагом к ядерной катастрофе
    «Не врать». Как Россия преодолеет трудности с топливом
    Минобороны РФ: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    Главный инженер ЗАЭС Яковлев погиб при атаке украинского беспилотника
    Министр обороны Украины Федоров объявил об уходе с должности
    Вэнс сравнил Лос-Анджелес с Гаити из-за бездомных
    Украинский бизнесмен Ермолаев обвинил ГУР в покушении на него в Монако
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    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

    18 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Нетаньяху пытается создать в Иране «управляемый хаос»

    Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.

    3 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американская элита поколениями поет ястребиные песни

    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

    4 комментария
    16 июля 2026, 05:41 • Новости дня

    Пушилин обвинил киевский режим в попытках сорвать сбор урожая в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    ВСУ повредили или уничтожили 38 единиц сельскохозяйственной техники в Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала года, пытаясь сорвать сбор урожая, заявил глава республики Денис Пушилин.

    Киевский режим с 2014 года не прекращает попыток помешать ДНР в проведении посевных и уборочных кампаний, заявил глава ДНР в беседе с ТАСС.

    Пушилин считает, цель неприятеля очевидна – подрывать экономическую стабильность региона и не давать наладить мирную жизнь.

    «Этот год не исключение. На данный момент повреждены или уничтожены 38 единиц сельскохозяйственной техники, но тем не менее уборочная кампания продолжается», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Сальдо в июне тоже заявлял об уничтожении украинскими войсками урожая в Херсонской области. Пушилин же сообщал, что в ДНР создан стратегический запас воды. Глава ДНР также рассказал, кому передадут жилье беглых украинских олигархов.


    15 июля 2026, 20:20 • Новости дня
    Минобороны РФ: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    Минобороны РФ: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Вооруженные Силы РФ планомерно поражают объекты противника. Ракет и Гераней хватит на всех!», – этим постом в мессенджере Max Минобороны России сопроводило свои предыдущие сообщения об уничтожениях в среду беспилотниками в портах Одессы и Николаева сухогрузов, перевозивших военные грузы для украинской армии.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в сообщении Минобороны в Max. Уточняется, что ударные беспилотники поразили один сухогруз в военном порту Южный, который доставлял грузы для украинских вооруженных сил. Еще два судна с военными грузами были атакованы на рейде порта Одесса, где они ожидали разгрузки.

    Кроме того, расчеты дронов «Герань-4 сикер» атаковали сухогрузы в порту Черноморск Одесской области. Под удар также попали украинские корабли в Днепро-Бугском порту в Николаевской области.

    Ранее в среду Минобороны России сообщило о новых ударах по объектам портовой инфраструктуры Одесской области. По данным ведомства, в порту Одессы были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, а также два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в порту Черноморск и Днепро-Бугском морском торговом порту были уничтожены сухогрузы и контейнеровоз.

    Днем ранее, 14 июля, российское оборонное ведомство заявило об уничтожении трех сухогрузов на рейде порта Одесса. В сообщении Минобороны отмечалось, что для поражения целей применялись ударные беспилотные летательные аппараты.

    Также в этот день стало известно об ударе по сухогрузу, который, по данным российского военного ведомства, разгружал в порту Южный в Одесской области груз военного назначения для украинской армии. Кроме того, Минобороны сообщило о поражении двух сухогрузов в акватории Черного моря, следовавших по маршруту из порта Черноморск в Одессу.

    В понедельник Минобороны России сообщило об атаке на два сухогруза, находившихся в порту Южный. По информации ведомства, для поражения целей были использованы ударные беспилотные летательные аппараты, а сами суда и объекты в порту работали в интересах украинских вооруженных сил.

    В воскресенье российское оборонное ведомство заявило об ударах по объектам в порту Черноморск Одесской области. В результате атаки, согласно сообщению Минобороны, были поражены четыре морские цели. Среди них – сейнер, переоборудованный для запуска безэкипажных катеров, а также патрульный катер, паром и сухогруз. В ведомстве подчеркнули, что целью операции было снижение возможностей Украины по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне.

    Ранее украинские власти сообщали об атаке на три сухогруза, следовавших через Черное море в украинские порты.



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    15 июля 2026, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины

    Политолог Панарин: На производство в ЕС беспилотников для Украины нужно отвечать уже сейчас

    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обещание Урсулы фон дер Ляйен разместить на территории Евросоюза заводы по производству беспилотников для ударов по России – это не просто очередной политический жест, а оперативная реализация решений, принятых на саммите НАТО в Анкаре. Такой вызов требует системного ответа, сказал газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    «Москве необходимо показать, что каждый новый виток антироссийских действий будет повышать болевой порог для конкретных европейских кабинетов и чиновников. Нам нужен свой набор таких точек – политических, дипломатических, экономических. И затягивать с выработкой ответа после столь откровенных вызовов нельзя», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его словам, обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву «безопасные заводы для производства беспилотников» на территории Евросоюза прозвучало всего через несколько дней после саммита НАТО в Анкаре. В итоговой декларации альянс прямо поддержал усилия ЕС по военно-технической накачке Украины, и фон дер Ляйен фактически мгновенно конвертировала эти политические сигналы в конкретное соглашение. «Это оперативная реализация ранее принятых решений, и нам нельзя это недооценивать», – подчеркнул спикер.

    Панарин напомнил, что Минобороны России еще около двух месяцев назад обнародовало список регионов и адресов европейских предприятий, где производится вооружение для ударов по территории РФ. Однако дальнейшего развития эта тема пока не получила. Официальных заявлений, раскрывающих последствия для владельцев этих заводов, не последовало. «Я думаю, российское руководство сейчас действительно находится в поиске рычагов. Понятно, что нужно искать способы притормозить этот автоматический конвейер, в том числе экономически. Но алгоритма действий на официальном уровне пока не объявлено – судя по всему, он прорабатывается», – рассуждает эксперт.

    При этом, подчеркивает собеседник, Россия может сделать так, чтобы цена за эскалацию измерялась не в деньгах, а в политических потерях для конкретных европейских кабинетов. Показателен пример Ирана, который навязал США подписание меморандума по Ормузскому проливу. «Да, документ не всегда выполнялся, но юридически закрепил определенный статус-кво. Иран нашел болевую точку и надавил», – пояснил политолог.

    В развитие этой логики, по мнению Панарина, Москве следует активнее задействовать и механизмы международно-правового давления. На этой неделе МИД РФ вызвал посла Германии и впервые за время СВО официально заявил, что Россия фиксирует участие ФРГ в ударах беспилотников по российской территории. «До конкретных правовых квалификаций еще далеко, но это первая нормативно-правовая оценка такого уровня от нашего внешнеполитического ведомства. Эту линию необходимо развивать – и в отношении всех стран, упомянутых в списке Минобороны», – говорит Панарин.

    Однако, по его словам, внедрение нарратива о том, что регион размещения такого предприятия становится потенциальной целью в случае конфликта, представляет собой уже «пятый этап» эскалационной цепочки. Переходить к нему напрямую, считает эксперт, неправильно. «Сначала нужно создать нормативно-правовую базу и обосновать, почему объект теряет статус гражданского. Затем информационно обыграть это хотя бы на уровне стран СНГ и партнеров. И только потом Минобороны сможет определять соответствующие зоны», – полагает эксперт.

    Он призывает к созданию постоянно действующей межведомственной рабочей группы с участием МИД, Минобороны, СВР и Минюста, которая доведет эту работу до логики «увещевания с демонстрацией перспективы»: если наши доводы не сработают, мы будем вынуждены переходить к более жестким моделям воздействия.

    Кроме того, Россия как постоянный член СБ ООН может вынести этот вопрос на обсуждение Совбеза, а также на площадки БРИКС и ШОС. «Мы выносили на Совбез удары по ЛНР, по колледжу. Здесь проблема комплексная: эти заводы производят оружие для ударов, подобных атаке на Старобельск. Выносить вопрос на площадку ООН нужно без затягивания, уже сейчас», – считает политолог.

    Однако, подчеркивает он, одной дипломатией сыт не будешь – нужна связка с экономикой. «Если завод стоит в конкретной федеральной земле Германии, снабжаем ли мы ее газом, нефтью или ресурсами? Нужно ли это продолжать? Это и есть поиск болевых точек у конкретных политиков и стран», – резюмировал Панарин.

    В среду по итогам визита на Украину глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России. «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

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    15 июля 2026, 19:21 • Видео
    Новые санкции США против России: главное

    Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

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    15 июля 2026, 20:59 • Новости дня
    Главный инженер ЗАЭС Яковлев погиб при атаке украинского беспилотника
    Главный инженер ЗАЭС Яковлев погиб при атаке украинского беспилотника
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и водитель его служебного автомобиля Дмитрий Филиппов погибли в результате удара украинского беспилотника в районе Энергодара, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Вместе с главным инженером Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов», – заявил Лихачев, передает РИА «Новости».

    «Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», – подчеркнул глава «Росатома».

    Лихачев выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибших. Он также сообщил, что за последние два с половиной месяца в результате атак на Энергодар и территорию Запорожской АЭС, по данным госкорпорации, погибли 13 человек, еще 48 получили ранения. По словам главы «Росатома», подобные атаки создают «угрозу массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы».

    «Мировая общественность должна понимать это. И, конечно, мы ожидаем от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию», – заявил Лихачев.

    Он добавил, что о произошедшем уже проинформировано политическое руководство России.

    В конце июня Лихачев рассказал о непрекращающихся атаках ВСУ на служебный автотранспорт Запорожской АЭС. Несколькими днями ранее один сотрудник станции погиб в результате удара украинских беспилотников по Энергодару. В апреле дрон атаковал территорию транспортного цеха предприятия со смертельным исходом для водителя.

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    15 июля 2026, 17:57 • Новости дня
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение иностранных войск на украинской территории неприемлемо, и такие подразделения будут рассматриваться Москвой как законные военные цели, отметили в МИД.

    Появление любых военных контингентов из стран «коалиции желающих» на территории Украины недопустимо. В случае их дислокации они превратятся в легитимную цель для российских военных, заявили в МИД, пишет ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер сообщил, что планы по размещению сил вдали от линии фронта уже готовы, и в ближайшие месяцы в соседних с Украиной европейских странах пройдут соответствующие учения.

    «В данном контексте хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран так называемой коалиции желающих. Это будет, повторю еще раз, де-факто означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России», – подчеркнула Захарова. Дипломат добавила, что подобные подразделения будут восприниматься как законные военные цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила западную «коалицию желающих» по Украине с Содомом и Гоморрой.

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к «коалиции желающих» для поддержки Киева.

    В то же время, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны, не желающей мира и стремящейся к продолжению конфликта.

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    15 июля 2026, 22:27 • Новости дня
    Мирошник назвал убийство главного инженера ЗАЭС шагом к ядерной катастрофе

    Мирошник: Убийство главного инженера ЗАЭС стало шагом к ядерной катастрофе

    Мирошник назвал убийство главного инженера ЗАЭС шагом к ядерной катастрофе
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим двигает мир к ядерной катастрофе, убив главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Посол по особым поручениям российского дипломатического ведомства Родион Мирошник прокомментировал гибель сотрудника станции, передает ТАСС. «Убийство одного из руководителей АЭС – шаг к эскалации на пути ядерного террора», – написал он в своем Telegram-канале.

    Дипломат также добавил, что киевские власти давно выбрали смертоносный путь, который приближает мир к глобальной катастрофе. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что главный инженер ЗАЭС был убит днем в среду в результате целенаправленного теракта.

    Мирошник подчеркнул исключительную важность честной оценки произошедшего на станции.

    «Реакция на этот теракт со стороны ядерных держав и будет показателем уровня их стремления уберечь мир от ядерной катастрофы, на которую нацелен диктаторский режим в Киеве», – написал дипломат.

    Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о гибели главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева при атаке украинского беспилотника.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от МАГАТЭ жесткого осуждения данного убийства.

    Руководитель госкорпорации возложил вину за эту трагедию на поощряющие терроризм страны Запада.

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    15 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине

    MWM: Французские истребители Rafale на Украине уступят российским истребителям

    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставляемые Киеву французские истребители Rafale не смогут составить конкуренцию новейшим российским самолетам, включая Су-57, уступая им по ключевым характеристикам, отмечают американские профильные СМИ.

    Французские истребители Rafale, которые Украина планирует приобрести, столкнутся с серьезными проблемами при противостоянии с российскими самолетами, пишет Military Watch Magazine. Согласно оценкам издания, российская авиация обладает существенным преимуществом.

    «Ожидается, что Rafale столкнется со значительными ограничениями в противостоянии с новейшим российским боевым самолетом, истребителем пятого поколения Су-57, который сочетает в себе низкую заметность со значительно большим планером, способным нести гораздо более мощный радар, больший запас топлива и более тяжелую полезную нагрузку вооружения», – сообщается в материале.

    Автор статьи отмечает, что другие российские истребители, такие как Су-35С и Су-30СМ, также обладают значительными преимуществами в боевом радиусе, дальности полета, грузоподъемности и летных характеристиках. Утверждается, что Rafale превосходят все имеющиеся у Киева самолеты, но не могут конкурировать с американским F-35.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Киеву 16 боевых самолетов Rafale к 2028 или 2029 году.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти французские истребители бесполезными для изменения ситуации на фронте. Ранее сообщалось, что российские самолеты пятого поколения Су-57 регулярно наносят успешные ракетные удары по глубокому тылу противника.

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    15 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    Нацбанк Украины решил изменить дизайн новой купюры из-за «российского» шрифта
    Нацбанк Украины решил изменить дизайн новой купюры из-за «российского» шрифта
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дизайн новой купюры номиналом 2000 гривен будет скорректирован после критики использования шрифта, созданного российским специалистом.

    Национальный банк Украины принял решение изменить шрифт на новых банкнотах номиналом 2000 гривен, сообщил глава регулятора Андрей Пышный.

    «В профессиональном сообществе возникла дискуссия относительно каллиграфии номинала – ее стилистику связывают с адаптацией шрифта, сделанной когда-то русским дизайнером.<…> Надпись номинала будет изменена», – написал руководитель ведомства в соцсетях.

    Пышный отметил, что юридических нарушений при использовании шрифта нет. Однако регулятор решил скорректировать дизайн купюры из-за ассоциации с Россией. Введение банкноты высшего номинала было обусловлено инфляционными процессами в стране, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде зарегистрировали законопроект о замене названия украинских монет с копеек на шаги.

    Ранее Национальный банк Украины ввел в обращение модифицированные купюры с бандеровским лозунгом на обороте. До этого депутаты городского совета Кропивницкого проголосовали за полный отказ от трансляции русскоязычной музыки в развлекательных заведениях.

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    15 июля 2026, 14:59 • Новости дня
    МИД призвал россиян не распространять кадры работы ПВО в Персидском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел обратилось к соотечественникам с просьбой не распространять кадры работы ПВО и последствий атак в странах Персидского залива на фоне эскалации конфликта.

    Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

    «Настоятельно рекомендуем воздерживаться от распространения в соцсетях кадров работы ПВО и последствий атак – с учетом административной/уголовной ответственности в странах региона», – говорится в сообщении министерства.

    В дипведомстве также посоветовали россиянам избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре. Гражданам рекомендовали незамедлительно укрываться в безопасных местах при угрозах ударов ракет или беспилотников.

    Кроме того, россиянам посоветовали соблюдать максимальную осторожность, принимать дополнительные меры личной безопасности и поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками. Важно внимательно следить за оповещениями местных властей и сообщениями российских загранучреждений.

    В апреле Министерство иностранных дел призвало граждан воздерживаться от фотосъемки вблизи критических объектов на Ближнем Востоке.

    Полиция Абу-Даби задержала несколько десятков человек за публикацию спорных видеороликов на фоне напряженности в регионе.

    В начале июня российское дипломатическое ведомство представило дополненную концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

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    15 июля 2026, 22:04 • Новости дня
    Министр обороны Украины Федоров объявил об уходе с должности

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Украины Михаил Федоров на фоне слухов об уходе с должности разместил сообщение в Telegram, где подтвердил свою отставку.

    Глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров подвел итоги своей работы, признав неудачу во внедрении стандартов НАТО и реформе закупок, передает РИА «Новости». Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что новым главой ведомства может быть назначен действующий руководитель МВД Игорь Клименко. По информации парламентария, причиной кадровых перестановок стало недовольство Владимира Зеленского провалом реформы военкоматов.

    «Это была большая честь служить украинскому народу на посту министра обороны… Спасибо всей моей команде за эффективную службу», – написал уходящий руководитель ведомства.

    В своем обращении политик перечислил 22 успешных проекта и выделил три нереализованные задачи. В числе главных неудач он указал отсутствие завершенной трансформации министерства по стандартам НАТО, неполный перевод оборонных закупок на тендерную систему и проблемы с формированием культуры ответственности за решения.

    Между тем, Зеленский рассказал депутатам о серьезных проблемах в военном руководстве страны. Украинские СМИ пишут, что Зеленский на фракции заявил, что у Федорова системный конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и армией, который никак не получается решить.

    Ранее, 12 июля, Владимир Зеленский анонсировал обновление кабинета министров и замену премьер-министра Юлии Свириденко. Позднее она подтвердила свой уход, после чего парламент отправил в отставку весь состав правительства. Ожидается, что новым премьером станет руководитель «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Верховной рады приняли решение об увольнении Юлии Свириденко с поста премьер-министра.

    Депутат Ярослав Железняк заявил о вероятном назначении экс-премьера послом в США.

    Критики Михаила Федорова в ВСУ упрекали его в отсутствии военного опыта.

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    15 июля 2026, 18:46 • Новости дня
    Захарова провела параллель между «коалицией желающих» и армией Наполеона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала примечательным проведение саммита «коалиции желающих» в парижском Доме инвалидов, где похоронен французский император Наполеон Бонапарт.

    «Примечательно также место проведения так называемого саммита «коалиции желающих» – им стал исторический военный комплекс Парижа – Дом инвалидов, где, к слову, похоронен французский император Наполеон Бонапарт», – приводят слова Захаровой «Вести».

    Во время брифинга она также напомнила об исторических параллелях. Дипломат отметила, что более 200 лет назад Наполеон аналогичным образом собрал многонациональную армию для похода на Россию, однако в итоге потерпел сокрушительное поражение.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к «коалиции желающих». Захарова сравнила данное западное объединение с библейскими Содомом и Гоморрой.

    Правительство Германии отказалось от участия в военных учениях этой группы стран.

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    15 июля 2026, 23:01 • Новости дня
    Украинский бизнесмен Ермолаев обвинил ГУР в покушении на него в Монако

    Бизнесмен Ермолаев заявил о причастности ГУР к покушению на него в Монако

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский предприниматель Вадим Ермолаев считает, что к недавнему взрыву в Монако, в результате которого он пострадал, причастны действующие офицеры военной разведки Украины.

    Ермолаев обвинил Главное управление разведки министерства обороны Украины в организации взрыва, передает РИА «Новости». По его словам, расследование указывает на прямое участие сотрудников ведомства.

    «С учетом предоставленных нам материалом следствия мы убеждены, что действующие офицеры Главного управления разведки министерства обороны Украины, известного под аббревиатурой ГУР, прямо причастны к этому покушению», – заявил Ермолаев.

    Бизнесмен отметил, что в инциденте могли участвовать офицеры, близкие к руководству спецслужбы. Взрыв произошел 29 июня.

    Тело подозреваемой в покушении на бизнесмена позднее нашли закопанным в Киевской области. На Украине подтвердила задержание действующего офицера военной разведки по этому делу.

    Перед покушением Ермолаев планировал выступить в Европарламенте с докладом о коррупции.

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    15 июля 2026, 18:50 • Новости дня
    МВД обяжет въезжающих в Россию мигрантов приобретать телефоны с электронным профилем
    МВД обяжет въезжающих в Россию мигрантов приобретать телефоны с электронным профилем
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иностранных граждан, прибывающих в Россию на длительный срок, могут обязать использовать мобильные устройства с установленным электронным профилем. Такая мера позволит контролировать соблюдение миграционного законодательства и отслеживать перемещения приезжающих по стране.

    Иностранных граждан, прибывающих в Россию, обяжут приобретать мобильные телефоны с установленным электронным профилем. Эта мера позволит правоохранительным органам отслеживать перемещения мигрантов по стране, сообщает РИА «Новости».

    «У каждого мигранта при регистрации, который приезжает сюда, особенно трудовые или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль», – пояснил статс-секретарь – заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов.

    По словам представителя МВД, нововведение исключит возможность бесконтрольного перемещения иностранцев между населенными пунктами. Кроме того, наличие такого устройства позволит властям своевременно уведомлять мигрантов об истечении сроков пребывания или необходимости явиться в соответствующие органы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил создать цифровой профиль иностранного гражданина. В Московском регионе начали тестировать специальное мобильное приложение для отслеживания местонахождения приезжих. Осенью прошлого года в столице стартовал эксперимент по контролю за иностранцами с помощью геолокации.

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    15 июля 2026, 19:46 • Новости дня
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Киеве
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Киеве
    @ Florian Poitout/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербский лидер Александар Вучич стал единственным участником встречи в украинской столице, не поддержавшим итоговый документ с призывами к ужесточению санкций против Москвы.

    Президент Сербии Александар Вучич не подписал итоговую антироссийскую декларацию пятого саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы, который состоялся в среду в Киеве, пишет ТАСС со ссылкой на сербскую газету Политика.

    По информации издания, декларация содержит призывы к усилению санкционного давления на Россию, а также лозунги о необходимости дальнейшей военной и финансовой помощи Киеву.

    Кроме того, в тексте говорится о содействии евроатлантической интеграции Украины. Стоит отметить, что в прошлом году Вучич также участвовал в аналогичном саммите и тогда тоже не стал подписывать итоговую антироссийскую декларацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сербский лидер прибыл в украинскую столицу для участия в саммите.

    Несколькими днями ранее президент Сербии заявил о бесполезности антироссийских санкций для ускорения евроинтеграции. В прошлом году глава государства отказался подписывать аналогичную декларацию на встрече в Одессе.

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    15 июля 2026, 18:27 • Новости дня
    Жители Киева сообщили о пожарах на складах и густом дыме над городом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В одном из районов украинской столицы произошло сильное возгорание складских помещений, над городом поднимается высокий столб густого дыма. пишет местная пресса.

    О крупном пожаре в Киеве сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание «Страна.ua». По предварительным данным источника, огонь охватил территорию складов.

    Журналисты опубликовали видеозаписи с места событий, демонстрирующие интенсивное горение. На кадрах отчетливо виден плотный столб дыма, высоко поднимающийся над жилыми кварталами.

    Точное содержимое горящих помещений пока остается неизвестным. При этом официальных сообщений о взрывах на территории города сегодня не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Голосеевском районе Киева после серии мощных взрывов загорелись два склада.

    В начале июля мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил масштабный пожар из-за атаки беспилотников. А в конце июня густой черный дым поднялся над горящим складским помещением в Дарницком районе города.

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    15 июля 2026, 14:37 • Новости дня
    ЕС и Украина заключили соглашение о совместном производстве беспилотников
    ЕС и Украина заключили соглашение о совместном производстве беспилотников
    @ Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз и Украина планируют запустить оборонно-промышленное партнерство, предполагающее рост производства беспилотников, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев.

    «Я рада запустить вместе с вами... новое оборонно-промышленное партнерство ЕС – Украина. То, что мы сегодня подписываем, это наша собственная сделка по дронам», – цитирует ее РИА «Новости».

    Глава Еврокомиссии добавила, что в последние месяцы Киев уже заключил аналогичные соглашения с отдельными государствами.

    По ее словам, в Европе имеются площадки и производственные мощности, которые позволят увеличить выпуск беспилотных летательных аппаратов.

    Напомним, фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий.

    Евросоюз разрешил украинским властям потратить 6 млрд евро на закупку китайских комплектующих для беспилотников.

    Ранее Владимир Зеленский заключил оборонные соглашения по дронам с Эстонией и Нидерландами.

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