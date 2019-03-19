Президент Чехии высказался о преимуществах китайских туристов над русскими

Во время интервью президент Чехии Милош Земан заявил, что китайские туристы смогут легко вытеснить русских, так как, по его мнению, лучше платят.

«Китайцы хорошо платят. Говорят, они платят лучше, чем русские», – прокомментировал Земан.

По его словам, китайцы могут вытеснить русских, которые пока считаются «хозяевами» Карловых Вар, пишет Live News.

Таким примером Земан проиллюстрировал направление для потенциальных китайских инвестиций в Чехию. Инвестиции же он связывает с визитом председателя Китая Си Цзиньпина в Прагу, который состоится 28 марта.

По словам президента, Чехия станет единственной страной Европы, которая удостоится визита китайского лидера. Во время встречи должен быть подписан договор о стратегическом партнерстве КНР и Чехии.

Земан предполагает, что Китай сможет инвестировать в Чехию 45 млрд крон в ближайшее время. Он добавил, что к настоящему моменту инвестиции КНР в Чехию составили 10 млрд крон.