Россия собралась перейти на прямой импорт поставляемой через Белоруссию продукции

Из-за многочисленных случаев выявления санкционной продукции, которая поступает из Белоруссии в Россию, Росельхознадзор собирается рассмотреть вопрос о прямых поставках подкарантинной продукции из третьих стран, сообщило ведомство.

«Россельхознадзор вынужден рассмотреть вопрос о прямых поставках подкарантинной продукции из третьих стран через пункты пропуска, расположенные на российском участке внешнего контура Евразийского экономического союза», – говорится в заявлении на сайте Россельхознадзора.

Это необходимо в связи с «многочисленными случаями выявления «санкционной» продукции при поступлении в Российскую Федерацию из Республики Белоруссия». Такая продукция, отмечает ведомство, оформляется главной госинспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии. При этом Минск, указывает Россельхознадзор, не принимает действенные меры «по недопущению попадания на территорию России такого товара».

«Для выработки путей решения сложившейся ситуации 27 марта 2019 года Россельхознадзор проведет совещание с руководством главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений республики Белоруссия. В мероприятии также примут участие представители Минсельхоза России, Евразийской экономической комиссии, Минэкономразвития России и ФТС России», – сообщает ведомство.

В феврале Россия предъявила Белоруссии доказательства ввоза «санкционных товаров» через ее территорию.