Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября оплаты труда федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2019 года на 4,3% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда», – говорится в документе.

Распоряжением предусматривается индексация зарплат для работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных госорганов и гражданского персонала воинских частей.

Ранее были названы специалисты, у которых вырастет зарплата в 2019 году.