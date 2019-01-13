Названы специалисты, у которых вырастет зарплата в 2019 году

В российской компании HeadHunter назвали специальности, которые, согласно прогнозам, станут более высокооплачиваемыми в 2019 году.

Как сообщила руководитель проекта HeadHunter «Банк данных заработных плат» Наталья Данина, в этом году зарплаты, как ожидается, вырастут у рабочих. По итогам прошлого года, число вакансий для рабочих специальностей увеличилось по отношению к 2017 году на 205%, а в этом году спрос на таких специалистов продолжает увеличиваться, передает РИА «Новости».

Кроме того, прослеживается высокий спрос на водителей, курьеров, продавцов-консультантов в розничных продажах, а также менеджеров по продажам в сфере b2b («бизнес для бизнеса»).

Эксперт отметила, что в условиях дефицита кадров работодателям приходится предлагать соискателям более привлекательные условия труда или более высокие зарплаты.

Во главе рейтинга профессиональных областей по итогам 2018 года находятся разработчики программного обеспечения. Средняя зарплата этих специалистов составляет 130 тыс. 579 в Москве и 77 тыс. 860 рублей в регионах

Также хорошо оплачиваются как в столице, так и в регионах работники консалтинга в сфере информационных технологий, администрирования баз данных, девелопмента и продаж.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщал, что в 2019 году будут расти зарплаты бюджетников, как вошедших, так и не вошедших в майские указы президента России Владимира Путина от 2012 года.