Чайка рассказал о возврате государству земельных участков в Крыму

Свыше 500 участков земли и объектов недвижимости в Крыму были возвращены в собственность государству после проверок прокуратуры.

«По итогам проведенных в 2018 году проверок в государственную и муниципальную собственность возвращены более 500 земельных участков и объектов недвижимости, повсеместно обеспечен свободный доступ к прибрежной зоне, определены границы 200 заповедников и свыше 230 гектар лесного фонда», – сообщил генпрокурор Юрий Чайка на расширенном заседании коллегии, передает ТАСС.

Глава ведомства отметил, что генпрокуратура продолжит эту работу.