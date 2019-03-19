Чайка пожаловался Путину на скрывающих преступления следователей

Президент Владимир Путин заявил, что необходимо вовремя выявлять и устранять нарушения в работе органов, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью.

«Необходимо своевременно выявлять и устранять нарушения в работе органов, занимающихся оперативно-розыскной деятельностью, осуществлять надзор за качеством расследования уголовных дел на всех этапах следствия», – сказал президент на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, передает РИА «Новости».

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что следователи стали скрывать преступления от прокуроров.

«Жестко реагируйте на факты сокрытия следственными органами преступлений, одной из форм которого стало ненаправление прокурору материалов для их изучения, вопреки неоднократным требованиям», – заявил генпрокурор.

Глава ведомства поручил провести полную ревизию подобных дел, «особенно по фактам обнаружения трупов и безвестного исчезновения граждан».

«Сегодня руководителями следственных органов повсеместно используется тактика убаюкивания прокуроров направлением не соответствующих действительности ответов об удовлетворении их актов реагирования», – констатировал прокурор.

Цель таких действий, по мнению Чайки – не выносить обсуждение допущенных нарушений на более высокий уровень.

«Прокуроры порой не вникают в проблему, либо не проявляют должной принципиальности, в чем вижу одну из причин ежегодного роста допущенных следователями нарушений, общее число которых в истекшем году составило 1 млн 300 тыс. (+5,6%). А за последние 10 лет, несмотря на снижение преступности и нагрузки, о чем я говорил выше, они увеличились в 2,5 раза (с 535 тыс. до 1 млн 300 тыс.)», – сообщил генеральный прокурор.

По его словам, на ухудшение качества расследований влияет и чрезмерное использование особого порядка рассмотрения уголовных дел без использования доказательств, он применяется в 70% дел.