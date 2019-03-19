Делу о скандальной рекламе Reebok не дали хода

Кунцевский суд Москвы отклонил иск директора столичного пиар-агентства Олега Воронина, потребовавшего от ООО «Адидас» компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей из-за рекламы Reebok.

В суде сообщили, что «в удовлетворении иска Воронина О. Н. к ООО «Адидас» об обязании принести публичные извинения за рекламу оскорбительного характера и компенсации морального вреда в размере 200 тыс. рублей отказано», передает ТАСС.

Напомним, Воронин заявлял, что действия ООО «Адидас» нарушили его права, так как в связи с данной рекламой ему причинены нравственные страдания и вред душевному здоровью.

Спортивный бренд Reebok запустил рекламную кампанию, где провокационными лозунгами развеивались мифы о «неженских» занятиях.

Реклама вызвала широкий общественный резонанс и была раскритикована.

При этом головной офис Reebok открестился от этой рекламы. Автор скандальной акции Александр Голофаст рассказывал о своих мотивах.