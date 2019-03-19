Власти рассказали подробности о семье умершего в Москве мальчика

Работники соцзащиты неоднократно приходили проверить условия содержания семилетнего мальчика, который умер 12 марта в московской квартире, однако им не открывали, а мать по телефону отказывалась сообщить новый адрес проживания, сообщили в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения Москвы.

«С 2015 по 2018 годы отец мальчика, а также дедушка со стороны отца, неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой проверить условия проживания и воспитания ребенка. На все обращения отца и других родственников мальчика специалисты соцзащиты осуществляли выходы в разное время суток по адресу регистрации семьи, однако дверь в квартиру никто не открывал. Мать несовершеннолетнего по телефону сообщала, что проживает с сыном по другому адресу, который назвать отказывалась, в том числе в ходе судебных заседаний», – сказали в департаменте, передает ТАСС.

Там добавили, что последние несколько лет ребенка воспитывала мама, с отцом она была разведена. Специалисты посещали ребенка неоднократно в течение 2012-2014 годов, тогда условия были хорошими: имелось все нужное для игр, сна и отдыха.

Также отмечается, что отец ребенка ранее обращался в районный ОМВД по факту пропажи ребенка и розыска матери, но ему было отказано. Сведений о ненадлежащем исполнении матерью родительских обязанностей или о других фактах семейного неблагополучия от органов системы профилактики в органы опеки не поступало.

Между тем, как передает РИА «Новости», сотрудники соцзащиты после известий о смерти мальчика посетили его мать.

«При посещении квартира не была захламлена, в помещении находились коробки, которые обычно используются при переезде, был некоторый беспорядок», – сообщили в пресс-службе департамента.

Там добавили, что после смерти мальчика матери была предложена психологическая помощь, но она от нее отказалась.

«По имеющейся информации, смерть ребенка не является насильственной и наступила в результате сопутствующих заболеваний. Социальной службой оказано содействие в захоронении мальчика», – сказали в департаменте.

Также там добавили, что семья ребенка получала все необходимые выплаты и пособия.

«Семья не состояла на социальном обслуживании в центре помощи семье и детям. Но как мать ребенка-инвалида, женщина получала все необходимые выплаты и пособия», – добавили в департаменте.

В ведомстве уточнили, что мальчик был инвалидом и получал соответствующее обслуживание. У него были прививки, сделанные по графику, ребенок проходил специалистов вместе с матерью и диспансеризацию. Последняя из них была пройдена в январе 2019 года.

Также мальчику каждый квартал выписывались направления на бесплатные продукты и выдавалось заключение на прохождение медико-социальной экспертизы.

«В территориальном центре социального обслуживания мать ребенка получала технические средства реабилитации и абсорбирующее белье. По имеющейся информации, 6 марта мальчик проходил медико-социальную экспертизу, ему была разработана индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемая федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», – заключили в департаменте.

Напомним, после смерти семилетнего мальчика с аутизмом московские следователи возбудили уголовное дело в связи с причинением смерти по неосторожности