После смерти мальчика-аутиста в Москве возбудили дело

После смерти семилетнего мальчика с аутизмом, московские следователи возбудили уголовное дело в связи с причинением смерти по неосторожности, сообщила представитель Следственного комитета столицы Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по материалам ранее проведенной доследственной проверки», – цитирует ее «Интерфакс».

По информации следователей, 12 марта утром мама ребенка вызвала скорую из-за ухудшения состояния мальчика. Когда врачи прибыли на место, то констатировали уже только его смерть. Признаки насильственной смерти отсутствовали.

«Со слов матери, ребенок получал специализированное лечение и наблюдался у врачей. Также на иждивении женщины находится ее мать, имеющая проблемы со здоровьем», – рассказала Иванова.

В ходе расследования будут проверены условия ухода за ребенком, полнота лечения. Также планируется допросить родственников, врачей и сотрудников органов опеки.