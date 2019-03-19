Республиканец решил судиться с Twitter за «теневую блокировку консерваторов»

Экс-глава комитета палаты представителей США по разведке республиканец Девин Нуньес подал в суд на Twitter, обвинив соцсеть в «теневой блокировке консерваторов».

Сумма иска составляет 250 млн. долларов, сообщает RT со ссылкой на Fox News.

В иске в качестве ответчиков кроме Twitter указаны еще несколько пользователей соцсети.

В документе отмечается, что своими действиями Twitter якобы пытался повлиять на выборы в конгресс в 2018 году.

По мнению Нуньеса, соцсеть виновна в «сознательном размещении и монетизации контента, который является явно оскорбительным, ненавистническим и дискредитирующим, предоставляя таким образом как голос, так и финансовую мотивацию распространителям клеветы и тем самым способствуя распространению порочащих сведений на своей платформе».

Политик требует не только выплаты 250 млн. долларов в качестве возмещения материального ущерба, но и еще 350 тыс. долларов штрафных убытков, а также раскрытия личностей людей, которые вели аккаунты, порочащие его имя.

Напомним, летом 2018 года на Facebook и Google подали в суд США из-за политической рекламы.