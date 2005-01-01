Макаревич объяснил свои высказывания в адрес сторонников присоединения Крыма

Музыкант Андрей Макаревич прокомментировал ситуацию вокруг своего скандального поста про сторонников лозунга «Крым наш».

«Объяснить это можно так. Если, например, ты с каким-то человеком совпадаешь во взглядах на что-то, например, на какую-то картину или на какую-то музыку, тебе хочется думать, что ты с ним и во всем остальном тоже совпадаешь. На самом деле, конечно, так бывает далеко не всегда. Все люди взрослые, и каждый имеет свое мнение и, если угодно, свои заблуждения. Вот только и всего», – цитирует музыканта «Комсомольская правда».

Макаревич раскритиковал своих поклонников, которые поддерживают воссоединение Крыма с Россией. «Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях! Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так херово выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали?» – написал он в Facebook.

Певец Юрий Лоза подверг критике Макаревича за его высказывание в адрес сторонников присоединения Крыма.

Лидер «Машины времени» называет Крым «оккупированной территорией» и отказывается выступать там.