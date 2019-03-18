В Подмосковье и Крыму весну встретили «Севастопольским вальсом»

В понедельник, 18 марта, на территории Московской области состоялся творческий флешмоб «Севастопольский вальс», организованный Общественной палатой Московской области при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Флешмоб начался в аэропорту «Домодедово»: музыканты вышли из толпы посетителей и «сотрудников» аэропорта. Они сыграли «Севастопольский вальс» композитора Константина Листова. Солист Московского государственного академического театра оперетты Леонид Бахталин исполнил песню на слова Георгия Рублева.

Сотни танцоров из хореографических коллективов кружились в праздничном вальсе под живую музыку.

Параллельно на центральных площадях и знаковых местах Волоколамска, Дзержинского, Дубны, Котельников, Красногорска, Старой Купавны, Чехова, Ступино, Щелковского района, Балашихи, Воскресенска и Протвино также прошли танцевальные флешмобы под «Севастопольский вальс».

В Севастополе, Ялте, Евпатории, Судаке, Керчи, Феодосии и Красноперекопске решили поддержать подмосковную акцию.