Apple выпустила новые версии iPad

Американская компания Apple выпустила совершенно новые модели планшетов iPad Air и iPad Mini.

Новинки были представлены на сайте производителя.

iPad Air выполнен в корпусе с экраном 10,5 дюймов. Гаджет оснащен чипом A12 Bionic с процессором Apple Neural Engine. Отмечается, что благодаря чипу, производительность Ipad Air повышена на 70%, а графические возможности новинки увеличены вдвое. Планшет также имеет улучшенный дисплей Retina с технологией True Tone, улучшающей изображение почти на 500 тыс. пикселей. iPad Mini также оснащен чипом A12 Bionic и имеет дисплей Retina 7,9 дюйма. Оба гаджета поддерживают стилус Apple Pencil.

Как сообщает РИА «Новости», цена на новый iPad Air с объемом памяти 64Гб начинается от 43 тыс. рублей. Планшет с 256Гб будет стоить 55,5 тыс. рублей. iPad Mini в различных версиях будет стоить от 33 до 56,5 тыс. рублей.

В сентябре 2018 года Applе презентовала iPhone XS и iPhone XS Max.