Представлены новые модели iPhone

В среду вечером американская компания Apple презентовала iPhone XS и iPhone XS Max.

Две модели с OLED-экраном вышли в двух размерах. Также представлена бюджетная версия смартфона – iPhone XR, которая должна заменить iPhone 8.

Модель iPhone XS оснащена электронной сим-картой, передает РИА «Новости». Для Китая, где уйти от использования физической сим-карты пока невозможно, Apple выпустит модель для двух сим-карт.

Согласно презентации Apple, цена на iPhone XS в США – от 999 долларов, iPhone XS Max – от 1099 долларов, iPhone XR – от 749 долларов.

Ранее в Сети появились характеристики трех новых моделей смартфонов от Apple.