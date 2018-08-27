Появились характеристики следующих моделей iPhone

Компания Apple озвучила характеристики трех новых моделей iPhone, которые будут представлены в сентябре. Одна из моделей планируется к запуску с двумя сим-картами.

Флагманскую модель планируется оснастить экраном в 6,5 дюймов, который превратит ее в один из самых больших смартфонов в мире. Другая модификация будет выпущена с экраном в 5,8 дюймов. Обе версии получат OLED-дисплей, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Третья модель планируется к выпуску с экраном в 6,1 дюйма и технологией LCD, что позволит сделать устройство более бюджетным. Предполагается, что данная модель сможет заменить iPhone 8. Она будет выпускаться в нескольких цветах, как в свое время iPhone 5c. При этом ожидается, что выглядеть данная модель будет как iPhone X.

Две версии iPhone, согласно данным источников, будут выпущены с двумя сим-картами. Однако отмечается, что эти модели будут доступны не во всех регионах.