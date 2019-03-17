Виторган пожаловался на атмосферу похорон после расставания с Собчак

Актер Максим Виторган пожаловался на то, что в его присутствии окружающие стали говорить шепотом и «крестить в спину».

«Боже, как драматично я выгляжу на репетициях. А ещё думаю: чего это все при мне шепотом говорят и крестят в спину? Ели бы не рисунок на майке – вообще похороны. Завтра надену майку с бобром и возьму веер – лицо прикрывать! А у нас ведь песни-пляски-разухабистое веселье... Ну то есть, не Лир...» – написал Виторган у себя в Instagram.

Напомним, в прошлую субботу в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ Ксения Собчак призналась, что рассталась с Максимом Виторганом, поскольку не чувствовала постоянной заботы и внимания от него.